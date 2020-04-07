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عدن - ياسمين التهامي - تسريب اخبار صادمة .. عن تشكيل حكومة إسرائيلية تؤيد ضم الضفة الغربية !



حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، اليوم الثلاثاء، من خطورة تشكيل حكومة إسرائيلية تؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال إشتية، إن مشهد تشكيل حكومة بهذا الشكل ”يقوض القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين، ويجب على العالم ألا يقف متفرجًا“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا). جديد اب برس Advertisements ​ وجاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عبر تقنية ”الفيديو كونفرنس“، والهاتف، مع المفوض العام الجديد لوكالة ”أونروا“، فيليب لازاريني، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف.

ونقلت قناة ”i24News“ الإسرائيلية (ناطقة بالعربية)، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، قوله:“قضية السيادة على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ستعمل على تطبيقها الحكومة المقبلة (بينه وبين بيني غانتس)، وستتم خلال الأشهر المقبلة“.

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