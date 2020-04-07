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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل الجيش" يفاجئ" الجميع ويسحق المليشيات الحوثية وسيطرتة على عدة مواقع " التفاصيل !

المعركة خُطِّط ورُتِّب لها بعناية كبيرة؛ بدأت في العاشرة صباحاً، وفي الثانية بعد الظهر حُسِمت حسماً نهائياً

معنويات أفراد الجيش فوق السحاب.. انطلقوا إلى المعركة وكأنهم ذاهبون إلى عُرس

جديد اب برس

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كشف قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة، اللواء ركن مفرح بُحيبح، عن تحرير القوات الحكومية مسافة تقدر بـ 17 كم، اليوم، خلال العملية العسكرية التي نفذتها، اليوم، في جبهتي ناطع والملاجم، شمالي محافظة البيضاء.

وأكد اللواء بُحيبح أن معركة اليوم مع مليشيا الحوثي حسمت في نحو أربع ساعات. وتحدث عن تحرير جبل دير الاستراتيجي والجبال المحيطة به، والتي كانت مليشيا الحوثي تتمركز فيها.

وقال اللواء بُحيبح، في مقطع فيديو قصير تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: “المعركة خُطِّط ورتِّب لها بعناية كبيرة. بدأت المعركة الساعة العاشرة [صباحاً] وحُسمت الساعة الثانية بعد

الظهر حسماً نهائياً.. في مسافة من 18 إلى 17 كم، وجبل دير هذا [تم تحريره اليوم في المعركة] عندما تراه لا تصدق أنه يُحتل أو أن القتال فيه يُحسم، وما تحته من جبال.. كل هذه المساحات فيها جبال كانت محتلة من الحوثيين، ولكن في أقل من ثلاث إلى أربع ساعات انهاروا، وتم السيطرة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل المتعاونة”.

وأضاف: “معنويات الجيش الوطني فوق السحاب.. والله ينطلقوا إلى المعركة وكأنهم ذاهبون إلى عُرس، ولا كأنهم ذاهبون يُقاتلون ويموتون في المعركة. أما معنويات الطرف الآخر، فهي منهارة، منهارة، إلى ما حَدَّ له”.