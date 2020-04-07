شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة هادئة تعود للاشتعال اليوم الثلاثاء وفرض حظر تجوال على القرى الواقعة في إطار الجبهة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جبهة هادئة تعود للاشتعال اليوم الثلاثاء وفرض حظر تجوال على القرى الواقعة في إطار الجبهة !

اندلعت مواجهات محتدمة في قطاعي هجار والفاخر جنوبي منطقة العود, وتوسعت غربا باتجاه قطاع بتار حبيل حيى شمال شرق مديرية الحشاء, وكانت المواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. واقدمت مجاميع من مليشيا الحوثي باقتحام عزلة "الثوخب" في الحشاء في ساعات الصباح الاولى, و كانت معززة باليات مسلحة وعربات مصفحة وفي وضع قتالي. جديد اب برس Advertisements ​ وقال الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد جباري, لإذاعة "هنا عدن" "قامت المليشيات بتطويق القرية وفرضت اشبه بحضر تجوال على الاهالي وسرعان ما داهمت اغلب المنازل وارباب الاسر فيها واقتادتهم الى جهة مجهولة, وايضا قامت عناصر المليشيات بنهب المنازل من مجوهرات واموال ونهب عدد من المركبات الخاصة بأهالي القرية". واضاف "واطلقت عناصر الحوثي الشتائم بحق النساء, و توجيه اسلحتهم باتجاه النساء والاطفال واطلاق النار في الهواء, الامر الذي اصاب الاهالي بالخوف والهلع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبهة هادئة تعود للاشتعال اليوم الثلاثاء وفرض حظر تجوال على القرى الواقعة في إطار الجبهة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.