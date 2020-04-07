اخبار الخليج / اخبار اليمن

إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات !

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء حقيقة انخفاض اسعار السيارت في ظل انتشار فيروس حيث هناك عدة عوامل ومنها انهيار مبيعات السيارات تخطى حالياً 80% في العديد من الدول حول العالم.

وبدأت شركات السيارات بالفعل في اقتراض المليارات لتخطي الأزمة، كما سيتم الاستغناء من مئات الآلاف من الموظفين.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وأوضح الخبراء أن مكسب شركات السيارات الأم على السيارة الواحدة يدور في حدود 5 بالمئة دون احتساب مكاسب الوكلاء.
وأضافوا أن انخفاض أسعار السيارات لن يحدث، لكنها لن ترتفع أيضاً، وما سيحدث لتحفيز مبيعات السيارات سيكون منح خصومات، تقسيط بلا فوائد، تقسيط على 7 سنوات وهكذا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا