شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء حقيقة انخفاض اسعار السيارت في ظل انتشار فيروس كورونا حيث هناك عدة عوامل ومنها انهيار مبيعات السيارات تخطى حالياً 80% في العديد من الدول حول العالم.
وبدأت شركات السيارات بالفعل في اقتراض المليارات لتخطي الأزمة، كما سيتم الاستغناء من مئات الآلاف من الموظفين.
جديد اب برس
وأوضح الخبراء أن مكسب شركات السيارات الأم على السيارة الواحدة يدور في حدود 5 بالمئة دون احتساب مكاسب الوكلاء.
وأضافوا أن انخفاض أسعار السيارات لن يحدث، لكنها لن ترتفع أيضاً، وما سيحدث لتحفيز مبيعات السيارات سيكون منح خصومات، تقسيط بلا فوائد، تقسيط على 7 سنوات وهكذا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.