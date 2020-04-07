شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض كبير في أسعار هذة السيارات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء حقيقة انخفاض اسعار السيارت في ظل انتشار فيروس كورونا حيث هناك عدة عوامل ومنها انهيار مبيعات السيارات تخطى حالياً 80% في العديد من الدول حول العالم.

وبدأت شركات السيارات بالفعل في اقتراض المليارات لتخطي الأزمة، كما سيتم الاستغناء من مئات الآلاف من الموظفين.

جديد اب برس

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وأوضح الخبراء أن مكسب شركات السيارات الأم على السيارة الواحدة يدور في حدود 5 بالمئة دون احتساب مكاسب الوكلاء.

وأضافوا أن انخفاض أسعار السيارات لن يحدث، لكنها لن ترتفع أيضاً، وما سيحدث لتحفيز مبيعات السيارات سيكون منح خصومات، تقسيط بلا فوائد، تقسيط على 7 سنوات وهكذا.