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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 07-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 7-4-2020? عاجل " تقدم بوتيرة سريعة للجيش الوطني و" 10" كم فقط تفصله عن الوصول للمفرق المؤدي لصنعاء ! كشف مستشار محافظ الجوف " علي العنثري" تغريدة كشف فيها عن تطورات عسكرية نوعية في جبهة البيضاء . آ نص التغريدة : "أبشركم اقل من عشرة كيلو متر تفرق الأبطال عن فصل #البيضاء عن #صنعاء جديد اب برس Advertisements ​ والوصول إلى مفرق الرابط بينهم من اتجاة الملاجم ولم يتبقى على من داخل المحافظة من عناصر مليشيات #الحوثي والمتحوثين الا الاستسلام".

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