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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. تسريب فيديو وصور فاضحة للإعلامية “علا الفارس” وهي تمارس الفعل الفاضح والمخل (فيديو + صورة)

تقضي الإعلامية علا الفارس فترة الحجر الصحي في المنزل وتشارك جمهورها الأمور التي تقوم بها؛ إذ تحاول كسر الروتين اليومي من خلال بعض النشاطات الترفيهية، بعد أن ألزم فيروس كورونا المستجد الجميع البقاء في بيوتهم.

وبهذا الصدد، نشرت الفارس فيديو وهي تغسل سيارتها بنفسها أمام منزلها، وذلك بعد تراكم الغبار عليها، حيث ظهرت الإعلامية الأردنية إلى جانب كلبيها وهي ترش السيارة بالماء متمنية أن تكون النتيجة جيدة.

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كما نشرت الفارس صورة لها خلال ممارستها الرياضة المنزلية، مؤكدة أنها لا تريد الاستسلام للكسل أبدا، لا سيما أنه لا يعلم أحد متى من الممكن أن ينحصر فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها.