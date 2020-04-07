عاجـــل : السعوديون على موعد مع المفاجأة السارة .. وساعات قليلة تفصلنا عن الخبر السعيد الذي ستبتهج به كل المملكة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب المواطنون في المملكة إيداع الدفعة الجديدة من الدعم ببرنامج حساب المواطن للمستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 29 في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 9 إبريل 2020.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر هذا الرابط التالي - اضغط هنا