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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أمر ملكي بالإفراج الفوري عن المحبوسين تنفيذاً لأحكام حبس المدين لقضايا الحق الخاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بالإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لأحكام حبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتلك الأحكام والأوامر. كما أصدر خادم الحرمين قراراً بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “قناة المسيرة” تبث خبر عاجل وانفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء… إليكم التفاصيل! بريطانيا.. بيان جديد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ”جونسون”.. ويوضح “حالته المزاجية” في صراعه مع كورونا أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة ترامب يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية.. “لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟”!.. شاهد ورد للتو.. قناة العربية تزلزل الجميع وتقطع جميع برامجها وتعلن هذا الخبر الكارثي والمرعب من المملكة.. والخوف والذعر يجتاح المواطنين.. (تفاصيل خطيرة) Advertisements وردنا الان... وكالة دولية تنشر تقرير مرعب وصادم للتحالف والشرعية وتكشف عن تغير مفاجئ وقرار حاسم اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حكومة الانقلاب في صنعاء هاني حلواني يهز المملكة كلها ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجته العنود ويثير جنون كل السعوديين الذين وطالبو السلطات بالقبض عليه ليسو حوثيين ولا ايرانيين..المتحدث باسم التحالف يباغت الجميع بتعليق ناري عن الافواج التي تسللت من الحدود اليمنية الى عمق الاراضي السعودية بعد احتياح فيروس كورونا لأمريكا..ولي العهد السعودي يصعق ترامب بهذا الاعلان الرسمي الذي اثار صدمة للامريكيين وجعل المقيمين والسعوديين يطيرون فرحا الممثل السعودي ناصر القصبي يباغت الجميع ويرتدي عباية النساء ويقوم بفعل فاضح ومحرم شرعا سبب صدمة كبيرة لكل السعوديين واثار جنونهم ( فيديو صادم ) حفلة جنسية صاخبة تنهي مشوار نجم كروي في منتخب المملكة..شاهد 2 صور للنجم وهو يبكي ويعلن ندمه، وصورة للفتاة التي قضى معها السهرة في الفندق وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث صدمة كبيرة في الامارات وسلطنة عمان والخوف يجتاح كل السكان بعد عمل خسيس وقذر لا يقدم عليه الا اشباه الرجال ..لن تصدق عيناك ( فيديو مرعب وصادم )

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