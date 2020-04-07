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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... وكالة دولية تنشر تقرير مرعب وصادم للتحالف والشرعية وتكشف عن تغير مفاجئ وقرار حاسم اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حكومة الانقلاب في صنعاء

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