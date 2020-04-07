شكرا لمتابعة خبر عن فنانة عربية تفجر مفاجأة عن "معمر القذافي" وتكشف عن علاقة خاصة معه وماذا كان يفعل كل إثنين وخميس..شاهد(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فنانة عربية تفجر مفاجأة عن "معمر القذافي" وتكشف عن علاقة خاصة معه وماذا كان يفعل كل إثنين وخميس..شاهد(فيديو)

كشفت الفنانة التونسية نجلاء عن علاقة خاصة كانت تجمعها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت نجلاء خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت على قناة "الحوار التونسي"، إنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها بالقذافي، مؤكدة على أن الراحل هو "فخر لها والليبيين والعرب".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

“قناة المسيرة” تبث خبر عاجل وانفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء… إليكم التفاصيل!

بريطانيا.. بيان جديد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ”جونسون”.. ويوضح “حالته المزاجية” في صراعه مع كورونا

أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

ترامب يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية.. “لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟”!.. شاهد

ورد للتو.. قناة العربية تزلزل الجميع وتقطع جميع برامجها وتعلن هذا الخبر الكارثي والمرعب من المملكة.. والخوف والذعر يجتاح المواطنين.. (تفاصيل خطيرة)

وردنا الان... وكالة دولية تنشر تقرير مرعب وصادم للتحالف والشرعية وتكشف عن تغير مفاجئ وقرار حاسم اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حكومة الانقلاب في صنعاء

هاني حلواني يهز المملكة كلها ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجته العنود ويثير جنون كل السعوديين الذين وطالبو السلطات بالقبض عليه

Advertisements

ليسو حوثيين ولا ايرانيين..المتحدث باسم التحالف يباغت الجميع بتعليق ناري عن الافواج التي تسللت من الحدود اليمنية الى عمق الاراضي السعودية

بعد احتياح فيروس كورونا لأمريكا..ولي العهد السعودي يصعق ترامب بهذا الاعلان الرسمي الذي اثار صدمة للامريكيين وجعل المقيمين والسعوديين يطيرون فرحا

الممثل السعودي ناصر القصبي يباغت الجميع ويرتدي عباية النساء ويقوم بفعل فاضح ومحرم شرعا سبب صدمة كبيرة لكل السعوديين واثار جنونهم ( فيديو صادم )

حفلة جنسية صاخبة تنهي مشوار نجم كروي في منتخب المملكة..شاهد 2 صور للنجم وهو يبكي ويعلن ندمه، وصورة للفتاة التي قضى معها السهرة في الفندق

وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث

صدمة كبيرة في الامارات وسلطنة عمان والخوف يجتاح كل السكان بعد عمل خسيس وقذر لا يقدم عليه الا اشباه الرجال ..لن تصدق عيناك ( فيديو مرعب وصادم )

وأوضحت الفنانة، التي كانت تقيم في مصر لمدة طويلة ثم حصلت لها بعض المشاكل هناك دفعتها لمغادرتها، أنها تلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، ولدى وصولها للأراضي الليبية تبين أن القذافي هو من دعاها بعد أن شاهد إحدى اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني وتحدثت فيها عن أزمتها مع مصر.

وقالت نجلاء إن الزعيم الليبي استقبلها "بصدر رحب" وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها لأنه "لا يحب الظلم"، وقد تأثر من قصتها، مشيرة إلى أنه على المستوى الإنساني، "رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان".



وأوضحت الفنانة التونسية أنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر، فعرض عليها البقاء والعمل في ليبيا، لكنها رفضت لأن السوق الليبية ليست كبيرة مثل مصر، ولن تستفيد من البقاء في ليبيا.

فطلبت من القذافي أن يدعمها على الصعيد الفني، فقام بتمويل انتاج مجموعة من الأغنيات لها وتمكنت من تصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان، رندة علم، وهو أمر مكلف جدا.

وقالت نجلاء إنها زارت القذافي بعد ذلك في ليبيا عدة مرات حيث استمرت العلاقة نحو عام، مؤكدة أنها "كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي لها وكانت تبقى معه بحضور حاشيته، أي لا علاقة غير مشروعة جمعتها به".

المصدر: RT