حضرموت: مقتل مسؤول أمني في نزاع على قطعة أرض

قُتل مسؤول أمني بمحافظة حضرموت اليوم الثلاثاء، إثر نزاع على قطعة أرض بمدينة شبام (شرقي اليمن). وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت": إن "نائب مدير الأمن السياسي بوادي وصحراء حضرموت"حسين عبدالعزيز الكثيري" قتل إثر نزاع على قطعة أرض بمدينة شبام". وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية، تدخلت وانتشرت في المنطقة من أجل احتواء الموقف. مشيراً إلى أن هناك وساطة قبلية تدخلت أيضاً".

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