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عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل.. الملك "سلمان" بن عبد العزيز يصدر قرارات جديدة بشأن " كورونا " في جميع أرجاء السعودية ..شاهد





أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صدور موافقة ملكية كريمة بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخصيص 7 مليار ريال إضافية لمواجهة فيروس كورونا. وقال الربيعة: بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة -أعزها الله- لم تقصر إطلاقًا في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفيروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد -حفظه الله- ، بعد اجتماع عُقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال.



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