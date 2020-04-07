شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء (المكان المستهدف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، قبل قليل، غارة جوية على العاصمة صنعاء. وأفاد مصدر محلي بأن طيران العدوان شن غارة جوية باتجاه مطار صنعاء شمال العاصمة، وسط تحليق مستمر في الأجواء حتى اللحظة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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