78 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 الساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 78 غارة جوية على محافظتي البيضاء ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن اليوم 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على منطقة الوتدة في مديرية خولان الطيال بصنعاء و3 غارات على منطقة البقع قبالة نجران.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة ان تلك الخروقات بينها اعتداءين على رقابة كيلو١٦ .

وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت ٢٥ خرقا بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ١٠١ قذيفة وصاروخ، و٥١ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.