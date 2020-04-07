شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة العقيد حسين صالح سعيد بن عبدالعزيز تحدد موعد دفنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت اسرة العقيد العقيد حسين صالح سعيد بن عبدالعزيز، الذي قضى نحبه ظهر اليوم، في مديرية شبام ان موعد تشييعه والصلاة على جثمانة، ستكون بعد صلاة العصر ليوم غد الاربعاء الساعة الثالثة والربع.



وبحسب الاعلان فسيصلى على جنازته في جامع قارة ال عبدالعزيز بمديرية شبام وسيدفن في تربة قارة ال عبدالعزيز.

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