إصابة قيادي متحوث ومصرع شقيقه في اشتباكات مع قبليين في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصيب قيادي متحوث وقتل شقيقه في مواجهات مسلحة مع قبليين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء.



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وقالت مصادر محلية بمديرية ردمان، إن القيادي المتحوث المدعو عبدالله عمر المسعدي، أصيب وقتل شقيقه محمد في اشتباكات مع مسلحين قبليين في منطقة آل عواض.

وأوضحت أن الاشتباكات على خلفية قطاع نفذه القيادي المتحوث عبدالله المسعدي وعناصره، الأحد، لأخذ إتاوات على شاحنات نقل الديزل على الطريق العام حيث منع مرور إحدى الشاحنات والاعتداء على سائقها الذي لجأ للاحتماء بأحد مشايخ المنطقة.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات التقطع والاعتداء التي نفذها المدعو "المسعدي" وعناصره في الطريق العام بمنطقتي ردمان وحرية وفرض إتاوات إجبارية، وسبق أن قام المذكور بإطلاق النار على العديد من المارة وإلحاق الأضرار بشاحناتهم