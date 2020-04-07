البحسني يلتقي رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الخليج 365 - المكـلا التقى محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه، رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان.

Advertisements وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل نشاط فرع الهيئة بحضرمزت بما يخدم قيامه بمهامه في حماية المال العام والوظيفة العامة وتعزيز العمل المؤسسي بما يكفل للمكاتب التنفيذية القيام بمهامها على أكمل وجه وعلى وجه الخصوص تنمية وتحصيل الإيرادات ومنع التهرب الضريبي ومراجعة العقود والاتفاقيات. كما جرى خلال اللقاء مناقشة مسودة مدونة السلوك التي أعدتها الهيئة والمتضمنة قواعد السلوك الوظيفي المتوجب الالتزام بها من قبل موظفي الخدمة العامة وتفعيل نظام الأدلة الإرشادية في كافة المكاتب وفروع المؤسسات والهيئات الحكومية بما يودي الى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وصول المواطنين للسلطات المحلية وتعزيز بوابة خدمة الجمهور للحد من الواسطة والرشوة. حضر اللقاء عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاء ومدير فرع الهيئة بحضرموت سالمين عبود المعاري.

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