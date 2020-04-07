شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة جديدة.. أبراج الاتصالات سبب فيروس كورونا والبريطانيون يبدأون بإحراقها "التفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظريات تظهر خلال الأزمات عندما يعجز العالم عن تفسير وقوع حدث ما مثل ما يجري الآن بسبب جائحة كورونا. وتطل نظرية جديدة هذه المرة من بريطانيا تربط انتشار الفيروس القاتل بأبراج شبكات الهواتف من الجيل الخامس (5G).

وشهدت بريطانيا أحداثا غريبة وثقها الواقفون وراءها بالصور والفيديو ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إطلاق النار على أبراج هواتف 5G أو إضرام نيران فيها.

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جديد "الخليج 365"

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وقال الرافضون للأبراج أن الجيل الخامس الذي يعتمد على إشارات تنقلها موجات كهرمغناطيسية، “مسؤولة بشكل من الأشكال عن انتشار الفيروس الجديد”.

وقد سجلت أعمال تخريب كهذه مطلع الأسبوع الماضي في ضاحية مدينة ليفربول وشرق إنجلترا حيث بلغ عدد أبراج 5 جي التي ألحقت أضرار بها 20 برجا، فضلا عن شبكات 3 جي و4 جي التي تعرضت لأضرار ملموسة كذلك.

ووجهت الشركات البريطانية الكبرى للاتصال الخليوي دعوة إلى الحكومة والمنظمات الاجتماعية حيث قالت إن المخربين يسعون إلى تعطيل عمل البنية التحتية الحيوية في البلاد ويقومون بنشر معلومات كاذبة.

وجاء في الدعوة:” ليس هناك أي تأكيد وأية أدلة علمية تثبت وجود علاقة بين 5 جي من جهة وفيروس كورونا من جهة أخرى.”

وحاولت الشركات إقناع زبائنها بالتخلي عن الهجوم على أبراج 5 جي والامتناع عن نشر أخبار زائفة.