القوات اليمنية تتوعد السعودية: التصعيد الخطير للتحالف لن يمر دون رد مناسب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – صنعاء

توعد المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، دول التحالف برد مناسب على تصعيد الغارات الجوية على عدد من المحافظات اليمنية.

وقال العميد سريع أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن 300 غارة جوية خلال السبعة الأيام الماضية على مختلف المحافظات منها غارات ادت الى وقوع شهداء وجرحى.

وأضاف : التصعيد الخطير للعدوان لن يمر دون رد مناسب ومن واجبنا الدفاع عن شعبنا وبلدنا.