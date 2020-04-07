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عدن - ياسمين التهامي - عاجل قوات الجيش تسحب بشكل مفاجئ من معسكر شرق مأرب وتتجة الى هذة المحافظة !

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات عسكرية في الجيش الوطني انسحبت بشكل مفاجئ من معسكر الرويك شرقي مدينة مأرب. جديد اب برس Advertisements وقال المصدر للموقع ”الميدان اليمني” الذي نقل الخبر، أن ألوية من الحماية الرئاسية التابعة غادرت صباح اليوم الثلاثاء معسكر القوات الاحتياطية بالرويك باتجاه محافظة شبوة. وأشار المصدر إلى إن القوات التي غادرت المعسكر سحبت معها بعض المعدات قبل أن تتجه إلى العقلة بمحافظة شبوة عبر الطريق الصحراوي الرابط بين شبوة وصحراء العبر شرقي البلاد.

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