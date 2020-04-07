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عدن - ياسمين التهامي - بن بريك: المجلس «الإنتقالي» صناعة اماراتية لمواجهة «الاصلاح» وليس لاستعادة دولة الجنوب !

قالت الناشطة والقيادية المستقيلة من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ليلى بن بريك، أن المجلس صناعة إمارتية لمواجهة حزب الاصلاح وليس لاستعادة دولة الجنوب . جديد اب برس Advertisements واضافت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك " "صناعة الإنتقالي ليس لإستعادة دولة الجنوب وإنما لمحاربة حزب الإصلاح وإنقراضه من وجه الأرض، هذه هي خطة الإمارات التي رسمت ويتم تنفيذها من قبل المقاولين.."

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