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عدن - ياسمين التهامي - تسجيل ارتفاع كارثي في حالات الوفاة بتركيا خلال الـ"24" ساعه الماضية !

اعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع كارثي لعدد الوفيات بسبب فيروس " كورونا " ليصل الى " 76" حالة وفاة . وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس العابر للحدود الى " 3892" حالة اصابة. جديد اب برس Advertisements

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