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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.بالصور الانتقالي يحتجز تعزيزات أرسلتها السعودية لدعم مقاومة البيضاء !

جديد اب برس Advertisements مصادر عسكرية أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تواصل احتجاز تعزيزات عسكرية أرسلتها السعودية إلى جبهة آل حميقان في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأكدت مصادر عسكرية أن تعزيزات عسكرية تضم آليات وأطقما وسلاح مدفعية أرسلتها قوات التحالف بقيادة السعودية إلى جبهة آل حميقان دعمًا لجبهات المقاومة في مديرية الزاهر تعرضت للتوقيف من قبل قوات الحزام الأمني في مديرية الحد شمالي محافظة لحج عند الحدود الإدارية مع محافظة البيضاء. وتابعت المصادر أن مدير أمن لحج العميد صالح السيد وقائد قوات الحزام الأمني جلال الربيعي أصدرا أوامر للقوات التابعة لهما في منطقة يافع الحد بمنع مرور وتجاوز التعزيزات الديرية صوب مناطق آل حميقان. وأضافت المصادر أن التعزيزات وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين لكنها لا تزال محتجزة. ولفتت المصادر إلى التعزيزات تحركت من مقر التحالف في مديرية البريقة غربي مدينة عدن لدعم جبهات المقاومة الشعبية في منطقة آل حميقان ضمن جهود مواجهة ميليشيا الحوثي التي بدأت تنشط في الفترة الأخيرة في الحدود بين يافع والبيضاء.

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