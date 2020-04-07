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عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يرفع الراية البيضاء أمام «كورونا» .. و«الشرعية» تواصل جهودها في مواجهة خطر الوباء !

جديد اب برس Advertisements حكومة الحوثي الانقلابية، الراية البيضاء أمام وباء كورونا. وتوقعت حكومة الحوثي غير المعترف بها ، ممثلة بوزير الصحة ، طه المتوكل حدوث سيناريو كارثي في حال دخل فيروس كورونا إلى البلاد. وقال: بكل وضوح لو دخل وباء كورونا إلى اليمن فانه سيصيب 90% من السكان. وأضاف المتوكل في كلمة له أمام البرلمان غير الشرعي بصنعاء، امس الاثنين: “إن مستشفيات اليمن بها 1500 سرير فقط. وفي حال دخول الوباء الى اليمن سنحتاج خلال شهرين فقط لمليون سرير”. ويأتي تصريح الحوثيين ، حول عجزهم مواجهة فيروس كورونا، بعد تصريحات عدة زعموا فيها انهم جاهزون لمواجهة الفيروس ، وأصدروا عدة قرارات لنهب التجار والمواطنين تحت مزاعم مواجهة مخاطر كورونا . وفي المقابل قامت الحكومة الشرعية بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، للمستشفيات في المحافظات المحررة وللمنافذ البرية والبحرية والجوية. وشكلت اللجان المعنية بمجابهة الوباء وإغلاق الأسواق وإقامة الدورات التوعوية .

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