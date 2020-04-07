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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 07-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 7-4-2020? المملكة العربية السعودية تخطط لـ«إسقاط» محافظة جديدة.. وتبدأ بشن «غارات جوية عنيفة» تمهيداً لدخول قوات برية.. (مستجدات طارئة)! جديد اب برس Advertisements طائرات التحالف العربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في بلدة مكيراس شمال ابين .وقصفت الطائرات مواقع حوثية بمعسكر لواء المجد التابع للمليشيات لاول مرة منذ 5 سوات . وقال شهود عيان ان الضربات الجوية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات . واضافوا بان سيارات واطقم نقلت جثث وجرحى من مواقع الغارات . وتأتي غارات التحالف بحسب مراقبين الى التمهيد لتدخل لواء صالح الشاجري من ابين باتجاه البيضاء . وتخطط السعودية لفتح جبهة مكيراس الى البيضاء بالتزامن مع فتح جبهة بيحان البيضاء لمحاولة دعم جبهة مارب او تعويضًا عنها اضافة نقل اسلحة وعتاد من الحد يافع الى ال حميقان .

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