شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان العميد الركن أحمد علي صورة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في موكب جنائزي جثمان قائد اللواء 315مدرع بمديرية ثمود العميد الركن أحمد علي هادي. وخلال مراسيم التشييع الرسمية التي أقيمت بقيادة المنطقة العسكرية الأولى تقدم الموكب قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و عضو مجلس النواب صالح العامري ومدير عام الأمن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن محمد ناجي المهشمي واللواء الركن فرج العتيقي قائد اللواء 11حرس حدود والعميد الركن سعيد عبيد لحمر قائد اللواء 101شرطة جوية وعدد من قادة الوحدات العسكرية و الأمنية. و قدم الجميع واجب العزاء لأسرة الفقيد، سائلينا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله الصبر والسلوان . وكانت المنطقة العسكرية الأولى أصدرت اليوم بيان نعت فيه المناضل قائد اللواء 315مدرع بمديرية ثمود العميد الركن احمد علي هادي شرقي حضرموت والذي وافته المنية فجر يومنا هذا اثر نوبة قلبية مفاجئة . وقدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري و الوكلاء المساعدين المهندس هشام السعيدي ومحمد الصيعري قدموا صباح اليوم التعازي لقيادة المنطقة ولاسرة الفقيد . و العميد الركن أحمد علي هادي الدنبوع من مواليد 1959م مديريه الوضيع قريه عزان اهل امارم أب لثمانية ابنًاء اربعه ذكور وأربع إناث اكبرهم علي . درس الابتدائية بمدرسه البطان في الوضيع بمحافظة ابين و التحق بالقوات المسلحة سنه 1976م سلاح الدروع ، و وابتعث إلى الاتحاد السوفيتي عام 1979م أكاديمية أدييسا وتخرج عام 1983م دبلوم عالي في العلوم العسكرية بامتياز وحصل على رتبه ملازم ثاني ودبلوم في اللغة الروسية بدرجه امتياز . عين الفقيد قائد فصيله دبابات في سلاح الدروع في لواء عباس العبر ومن ثم قائد سريه ، و وبعد احداث يناير 1986 أنظم منه زملائه في شمال الوطن وعين ركن تدريب اللواء الأول دروع . و في عام 1988م عين سكرتير خاص لمستشار رئيس الجمهورية في حينه اللواء الركن عبدربه منصور هادي . في حين عين في 1994م مدير مكتب وزير الدفاع ، ابتعث في 1997م إلى العراق لكلية القيادة والأركان ببغداد وكان من المتوفقين وحصل على الماجستير في العلومً العسكرية بدرجة امتياز. و في عام 2000 م عين قائد اللواء 315 مدرع حتى وفاته يومنا هذا الثلاثاء7ابريل 2020م . حضر مراسيم التشييع عضوي مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري واللواء عبدالرحيم عتيق وعدد من الشخصيات الاجتماعية وزملاء ومحبي الفقيد.