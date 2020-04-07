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عدن - ياسمين التهامي - عاجل رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن أحمد علي !

جديد اب برس Advertisements فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى علي احمد علي هادي واخوانه وكافة افراد اسرته والى قيادة المنطقة العسكرية الأولى ومنتسبي اللواء 315 مدرع والى حماة الوطن في مختلف مواقع الشرف والبطولة والفداء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى قائد اللواء 315 مدرع العميد الركن احمد علي هادي الذي وافته المنية صباح اليوم بعد حياة حافلة بالإقدام والتضحية والإخلاص والعطاء. ‬ وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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