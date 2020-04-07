شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت إثر نزاع مسلح على أرض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مقتل نائب مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت إثر نزاع مسلح على أرض !
قتل اليوم الثلاثاء، نائب مدير نائب مدير الأمن السياسي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد حسين بن عبدالعزيز الكثيري، إثر اشتباكات بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.
وذكر مصدر مسؤول، لـ"حضارم نت" أن اشتباكا مسلحا اندلع في منطقة شقية بمديرية شبام، على خليفة نزاع على أرضية بين آل عبدالعزيز وآل كده.
جديد اب برس
وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل نائب مدير نائب مدير الأمن السياسي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد حسين بن عبدالعزيز الكثيري.
ولفت إلى أن قوة أمنية وعسكرية، تحركت إلى مديرية شبام لإيقاف الاشتباكات وإلقاء القبض على الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نائب مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت إثر نزاع مسلح على أرض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.