شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت إثر نزاع مسلح على أرض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل نائب مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت إثر نزاع مسلح على أرض !

قتل اليوم الثلاثاء، نائب مدير نائب مدير الأمن السياسي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد حسين بن عبدالعزيز الكثيري، إثر اشتباكات بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.

وذكر مصدر مسؤول، لـ"حضارم نت" أن اشتباكا مسلحا اندلع في منطقة شقية بمديرية شبام، على خليفة نزاع على أرضية بين آل عبدالعزيز وآل كده.

جديد اب برس

Advertisements

وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل نائب مدير نائب مدير الأمن السياسي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد حسين بن عبدالعزيز الكثيري.

ولفت إلى أن قوة أمنية وعسكرية، تحركت إلى مديرية شبام لإيقاف الاشتباكات وإلقاء القبض على الطرفين.