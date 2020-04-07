شكرا لقرائتكم خبر عن "قرار حوثي" رقم (42) لسنة 2020م ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم في العاصمة صنعاء قراراً جمهورياً جديداً وتعيين لرئيس صندوق صيانة الطرق . وقضى القرار بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية في صنعاء أن رئيس المجلس السياسي أصدر قراراً قضى بتعيين المهندس نبيل عبدالله الحيفي رئيساً لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق. جديد اب برس Advertisements نص القرار: صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (42) لسنة 2020م بتعيين المهندس نبيل عبدالله محمد الحيفي رئيسا لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق.

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