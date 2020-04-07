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عدن - ياسمين التهامي - "الدفاع" والاركان تنعيان العميد أحمد علي هادي !

نعت وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة العميد الركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع الذي وافاه الأجل صباح اليوم الثلاثاء إثر نوبة قلبية بمحافظة حضرموت. وقد خلّد الفقيد تاريخا نضاليا من الوفاء والولاء الوطني وكان مثالا للجندية والقيادة في مختلف المناصب التي شغلها والمهام التي تم تكليفه بها خلال مسيرته العسكرية الحافلة بالمواقف الشجاعة والثابتة. جديد اب برس Advertisements وكان الفقيد أحد القيادات العسكرية التي ساهمت في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما وواحدا من أصدق رجالات الوطن المخلصين. وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وذويه وجميع محبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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