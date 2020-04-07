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عدن - ياسمين التهامي - "السعودية" تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين لهذه المهمة !

دفعت المملكة العربية السعودية، بتعزيزات عسكرية ، لدعم قوات موالية لها في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

جديد اب برس

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وقالت مصادر عسكرية، إن القوات السعودية المتواجدة في العاصمة عدن، دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى أبين لدعم قوات موالية لها شكلتها العام الماضي في أبين بهدف تحرير "عقبة ثرة" في مرتفعات مديرية لودر المحاذية لمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر أن التعزيزات العسكرية انطلقت من مقر التحالف في البريقة، واستوقفتها قوات تابعة للانتقالي المدعوم من الامارات في زنجبار عاصمة أبين، قبل أن تواصل طريقها مساء الاثنين، إلى مقر لواء الأماجد المدعوم من السعودية.

وتضم التعزيزات أطقم ومدرعات عسكرية، وتأتي في إطار تعزيز قوات اللواء الذي سلمت له مهمة تحرير عقبة ثرة في مرتفعات مديرية لودر ومديرية مكيراس من قبضة الحوثيين التي تسيطر عليهما منذ أواخر العام 2015م.

وتأتي هذه التعزيزات، ضمن الترتيبات العسكرية لتحرير "عقبة ثرة" بالتزامن مع معارك التحرير التي تقودها قوات الجيش في محافظة ألبيضاء المتاخمة لمحافظة أبين.