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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اثناء مشاركتها في أغنية "ياقصص" للفنانة جوليا بطرس . الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام 1995م تظهر فيه الفنانة هيفاء وهبي وهي تؤدي دور "الكومبارس" في اغنية الفنانة ليلى بطرس ، وذلك قبل أن تشق طريقها إلى عالم الشهرة . --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو) * الملك سلمان يتعرض لعقاب قاسي وغير متوقع .. ويكشف في تسجيل صوتي احتجازه داخل احدى غرف قصر المربع بالرياض.. شاهد * تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير.. شاهد • شاهد 20 صورة لم تشاهدها من قبل لأجمل مذيعات الوطن العربي .. لن تصدق سحر وجمال فاتنات وحوريات الأرض ..والمفاجأة في جنسياتهم • ثعبان عملاق يبتلع أكبر تمساح في العالم بلمح البصر .. ولكن عندما وصل إلى احشائة حدثت مفاجأة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد فيديو مرعب تقشعر منه الابدان) Advertisements • مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو) • هل تذكرون الفنان محمد عبده .. شاهدو الفيديو الصادم الذي تم تسريبه له اليوم ..لن تصدقو ما حدث !! • هل تذكرون مخرج مسلسل باب الحارة "بسام الملا" ..شاهدو إبنة سارة كيف ظهرت فاتنة الجمال وبملابس مكشوفة ..(صور) • عاجـــل : دولتين عربيتين تستفيق اليوم على هول فاجعة طبيعية مزلزله ..والرعب يجتاح المواطنين في السعودية • فنانة عربية مشهورة تمارس الجنس مع عامل نظافة في وضح النهار ..وعدسة خفية تلتقط صور الفضيحة .. شاهد ---------------------------- وتمكنت هيفاء وهبي ان تؤدي الدور كما هو مطلوب منها ، تظهر بالفيديو وهي تتمايل خلف الفنانة ليلى بطرس وتُتمتم بكلمات الأغنية . يذكر ان هيفاء وهبي اشتهرت في بداية الالفينيات وذلك بعد ظهورها في برنامج "هالة شو" الذي كانت تقدمة هالة سرحان ، واشتهرت في تلك الحلقة من خلال اغنيتها "وحدي " ونالت استحسان الشارع العربي ، وشقت بعدها طريقها في عالم الغناء .

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