محافظ شبوة يوجه الأجهزة الأمنية بمحاربة ظاهرة اصطياد الحيوانات البرية

وجه محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بمحاربة ظاهرة اصطياد الحيوانات البرية النادرة بالمحافظة.

وقال بن عديو، إنه"لوحظ في السنوات الأخيرة، أن هناك أشخاص يصطادون الحيوانات البرية النادرة في شبوة، وبالذات أنواع الظباء والتي تتواجد في المناطق الجبلية من مديريات رضوم وميفعة والروضة".(وفقا لوكالة سبأ).

وشدد المحافظ في تعميم موجه لمدير الشرطة العميد عوض الدحبول، على توجيه كافة مدراء أمن المديريات بمنع هذه الظاهرة، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال.

وأشار إلى تزايد ظاهرة الاصطياد العشوائي للحيوانات النادرة، وهو ما قد تتسبب في انقراضها.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على الحياة البرية لهذا النوع من الحيوانات وضرورة حمايتها.

ودعا بن عدبو إلى تجريم عادة الاصطياد التي يمارسها أهالي بعض من مناطق محافظة شبوة لهذا النوع من الحيوانات والتي يطلق عليها (مواسم قنص الوعول) وتمارس في أوقات معينة من السنة .. مشددا على ضرورة ضبط كل من يمارس هذه العادة.

