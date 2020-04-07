الحوثي يتوعد برنامج الأغذية العالمي بفضحة على الملأ

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توعد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي، بالكشف عن مجريات اللقاءات التي عُقدت مع مسؤوليه وبث الفيديوهات الخاصة بها، في حال عدم البدء في تنفيذ تسليم المساعدات نقداً.

وقال الحوثي في تغريدة على “تويتر”: “‏إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش (النقد) معتمداً ومبرراً بأعذار واهية فقد يتم إنزال الفيديوهات الخاصة بهذه الأعذار ونظهر موافقتهم على البنود وحقيقة اختلاق المشاكل التي يعرقلون التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش بها”.

وأضاف أنه “تم إطلاع مسؤولي البرنامج في اليمن على الفيديوهات”

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، اعلن في 5 مارس الماضي عن “التوصل إلى اتفاق مع برنامج الأغذية العالمي لاستلام المساعدات نقداً ليشتري المواطن ما يريده من مواد غذائية”.

وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 23 فبراير، إحرازه تقدما مع حكومة الانقاذ للبدء في عملية التسجيل البيومتري بالعاصمة صنعاء، وذلك تمهيدا لاستئناف توزيع المساعدات.

وقال البرنامج في بلاغ صحفي حينها إن “البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) سيكون متبوعا بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة”.