شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يسحب مدفعيته من هذه الجبهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعيش ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران حالة انهيار كبير نتيجة الضربات العنيفة التي توجهها لهم القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي والمدفعية الثقيلة في جبهات غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وتفيد مصادر مطلعة أن الانهيار الذي تعيشه الميلشيا الحوثية نتيجة استمرار القوات الحكومية في توجيه الضربات لعناصرها بجبل هيلان الاستراتيجي, عن بدء ميلشيا الحوثي بسحب ونقل سلاحها الثقيل من الجبل.

وتضيف المصادر أن ميلشيا الحوثي لم تعد تستخدم خلال المواجهات الأخيرة أمام القوات الحكومية سوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة, فيما الأسلحة الثقيلة بدأت الميلشيا الحوثية بنقلها من الجبل, استباقا لسيطرة القوات الحكومية وتوغلها لبقية مساحات الجبل.

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وتذكر المصادر أن خطوات ميلشيا الحوثي هذه تأتي بعد خسارتها المئات من عناصرها وقياداتها الميدانية الكبيرة, وفقدانها التعزيز والتحصن في مواقعها التي تخسرها مع كل مواجهة جديدة.

وتوضح المصادر أن الميلشيا الحوثية بدأت بإفراغ مخازن أسلحتها الضخمة المكدسة في عمق الجبل ونقلها إلى نقيل فرضة نهم وباتجاه مناطق بني ضبيان وخولان صنعاء.

وبحسب المصادر تأتي هذه التطورات بعد خسارة الميلشيا الحوثية الساعات القليلة الماضية لأهم المواقع والمرتفاعات في جبل هيلان الاستراتيجي وسوق صرواح والمشجح أهمها وأكبرها موقع الشبكة والركن.