شكرا لبحثكم عن خبر عدن: تسليم معدات طبية جديدة مقدمة من الامم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية وزارة الصحة العامة و السكان و بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA سلمت المؤسسة الطبية الميدانية قطاع السكان بوزارة الصحة صباح اليوم المستلزمات الوقائية للطواقم الطبية بحضور الدكتوره اشراق السباعي الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان والدكتور جمال خدابخش مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن .

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و اثنى كلاً من الدكتورة اشراق السباعي و الدكتور جمال خدابخش علی الدور الذي تلعبة المؤسسة الطبية الميدانية و صندوق الامم المتحده للسكان في الدعم المتنوع لقطاع الصحة الانجابية ومنها هذا الدعم الموجة للسلامة المهنية للطواقم الطبية ، أملين أن تحذو مختلف الجهات هذاا الحذو في توفير مستلزمات السلامة الطبية حتی تتمكن هذه الطواقم من اداء مهامها بسلام و بجودة عالية داعيين الكادر الطبي والتمريضي الی الاسهام الفاعل في انجاح الخطط الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا مع اخذ الاحتياطات اللازمه اثناء تقديم الخدمات الصحية للمرضى .

و يأتي هذا الدعم ضمن أنشطة مشروع مشروع دعم الطوارئ التوليدية و خدمات الصحة الإنجابية و الذي تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية في محافظات عدن و الضالع و أبين و شبوة .