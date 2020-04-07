شكرا لبحثكم عن خبر قيادات حوثية تغادر البيضاء بشكل مفاجئ مع اسرها الى ذمار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، بفرار عدد من قيادة جماعة الحوثي مع أسرهم من المحافظة .
وقالت المصادر لـ" أحداث نت " أنه شوهد بعد ظهر اليوم، عدد من الأطقم العسكرية وهي محملة بقيادات حوثية مع أفراد أسرهم ومتجهة نحو محافظة ذمار للفرار من بطش قوات الجيش التي دشنت أمس معركة تحرير محافظة البيضاء.
وأوضحت المصادر بأنه لأول مرة منذ سيطرة جماعة الحوثي على البيضاء، تفر مجاميع من قيادات وأسر جماعة الحوثي من المحافظة لتفلت بجلودها من نيران قوات الجيش.
ويأتي فرار الحوثيين بالتزامن مع الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش في كافة جبهات القتال بمحافظة البيضاء .
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