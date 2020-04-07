شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يوقف ويحقق مع قادة الخيانة في سقوط الجوف.. الاسماء والمناصب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت قيادة التحالف العربي قيادات عسكرية بارزة على خلفية سقوط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي.
ونقل موقع الخبر اليمني عن مصدر عسكري مطلع إن قيادة التحالف أوقفت كلا من عبدالله الضاوي قائد اللواء ???، وعبدالغني هزاع قائد اللواء التاسع ومحمد الركن قائد اللواء محمد صالح بن راسية قائد اللواء مشاه، مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، وعلي محسن الهدي، قائد عمليات المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن القيادات الموقفة تخضع للتحقيق كما تم تحميلها مسؤولية الانهيارات العسكرية في محافظة الجوف.
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