شكرا لبحثكم عن خبر يتلفونه بالنار مثل الخمور: هذا مصير القات في حضرموت .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت – عصام صبري :

أتلفت النقاط العسكرية في مداخل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت،(جنوب شرقي ) اليمن كميات كبيرة من القات أمس .

وقال مصدر محلي إن جنودًا قاموا بمصادرة كميات من القات كانت مخفية في إحدى القاطرات؛ وتم إحرقها، كما يتم احراق المخدرات والخمور عند ضبطها.

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وقامت قوات عسكرية منذ يوم أمس تنفيذ حملات ملاحقة لبائعي القات في مدينة المكلا، لمنعهم من بيع القات .

وكان محافظة محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، قد أصدر أمس الأحد، قرارات بشأن منع دخول القات وبيعه في حضرموت. بشكل نهائي .

مؤكداً في بيان نشرته صفتحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن “قرار منع القات هو قرار عام ولا يرتبط بظرف الإحتراز من فيروس كورونا”، مشدداً على “إقرار عقوبات لمن يتعاطى شجرة القات من رجال الأمن أو الجيش”.