شكرا لبحثكم عن خبر قتل مسؤول امني كبير في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي نائب مدير الامن السياسي بالوادي والصحراء حسين القصير، حتفه، اثر اندلاع اشتباكات قبلية ظهر اليوم.

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وقال مواطنون :ان اشتباكات قبلية اندلعت بين ال عبدالعزيز و ال كده بشبام تسببت بمقتل نائب مدير الامن السياسي .

واختتموا:الاشتباكات بسبب قطعة ارض بمنطقة شقية بشبام متنازع عليها من القبيلتين.