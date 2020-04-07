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قتل مسؤول امني كبير في وادي حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي نائب مدير الامن السياسي بالوادي والصحراء حسين القصير، حتفه، اثر اندلاع اشتباكات قبلية ظهر اليوم.

 

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 وقال مواطنون :ان اشتباكات قبلية اندلعت بين ال عبدالعزيز و ال كده بشبام تسببت بمقتل نائب مدير الامن السياسي .

 

 واختتموا:الاشتباكات بسبب قطعة ارض بمنطقة شقية بشبام متنازع عليها من القبيلتين. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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