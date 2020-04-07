شكرا لبحثكم عن خبر قتل مسؤول امني كبير في وادي حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي نائب مدير الامن السياسي بالوادي والصحراء حسين القصير، حتفه، اثر اندلاع اشتباكات قبلية ظهر اليوم.
وقال مواطنون :ان اشتباكات قبلية اندلعت بين ال عبدالعزيز و ال كده بشبام تسببت بمقتل نائب مدير الامن السياسي .
واختتموا:الاشتباكات بسبب قطعة ارض بمنطقة شقية بشبام متنازع عليها من القبيلتين.
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