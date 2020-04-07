شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات بشان حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد المحافظات اليمنية جملة من التغيرات في الاحوال الجوية خلال الساعات القادمة ، وترافق هذه التغيرات مخاطر محتملة تستوجب من المواطنين اخذ الحيطة والحذر بحسب ما توقعه المركز الوطني للارصاد والذي اكد ان المرتفعات والهضاب الداخلية سشتهد طقس صحو ليلا و صحو إلى غائم جزئيا نهارا.كما تشكل السحب الركامية الممطرة خلال فترتي الظهيرة و المساء، و قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الجنوبية و الشرقية.فيما تتراواح سرعة الرياح بين (8 – 18) عقدة، و تنشط بقوة مثيرة للأتربة و الرمال، لتصل أقصى سرعة لها “25” عقدة و أكثر على محافظة الحديدة و مدينة المخا، ما يؤدي إلى اضطراب البحر و بالتالي ارتفاع الموج على الأجزاء الغربية من البحر الأحمر و مدخل باب المندب و مديرية ذو باب.

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وتشهد المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا،مع احتمال تكون خلايا من السحب الركامية المصحوبة بأمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من صحاري حضرموت.وتكون الرياح معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

وفي ارخبيل سقطرى يكون الطقس غائم جزئيا،مع هطول أمطار خفيفة. اما الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.