شكرا لبحثكم عن خبر حجة: رميا بالرصاص تنفيذ حكم الاعدام بمغتصب وقاتل الطفولة ايناس.. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت سلطة الأمر الواقع في محافظة حجة حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة إيناس بمديرية بني قيس محافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق الجاني عصام جعدان رمياً بالرصاص في مديرية بني قيس محافظة حجة، لارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل الطفلة إيناس حسن علان الشمري (12 عاماً)، في 26 أغسطس 2018.

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وأضافت المصادر أن الطفلة وجدت حينها مقتولة بطريقة وحشية فى أحد الأودية القريبة من منطقة الزومحية وعلى جسدها آثار الاغتصاب، في جريمة أثارت الرأي العام اليمني.

وكانت المحكمة الجزائية في محافظة حجة أصدرت حكمها بإعدام المتهم قصاصاً وتعزيراً مع غرامة مالية لذوي الضحية بمبلغ مليون ريال، وذلك في ديسمبر 2018.