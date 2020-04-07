مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في مواجهات غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 لقي 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب 15 أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

Advertisements ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي. وتمكن ابطال الجيش من التصدي لهجوم المليشيا، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغيطة نارية كثيفة. كما كثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الاحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غربي المدينة.

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