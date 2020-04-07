"جمال محسن" يكشف بالصور عدم تنفيذ الارشادات التي عممتها سفارة بلادنا بالقاهرة بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

خاص - الخليج 365

كشف جمال محسن رئيس تحرير الخليج 365 عبر نشر صورتين على صفحتة الرسمية "فيس بوك" توضح مقارنة في الاهتمام بالتعليمات والارشادات التي عممتها السفارة اليمنية بالقاهرة ولم تلتزم بها.



وأكد محسن في الصور والتي قام بنشرها قائلا.. صورتان في زمن الكورونا.. الاولي لاجتماع في السفارة اليمنية بالقاهرة ويظهر عدم الالتزام المطلق لكل الارشادات الطبية وتعليمات دولة المقر مصر وطبعا لايوجد ضمن الطاقم الحاضر اي دبلوماسي حضرمي في الصورة.

وقال : اعرف مقدما ان هناك من سيتهمني بالعنصرية ولكن الاجابة بالصورة.

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وحول الصورة الثانية قال بأنه لاجتماع محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني بقيادات امنية و عسكرية و الجميع كما ترون حريص علي الالتزام ويعملوا بجد للحفاظ علي الجميع..الاجتماعان كرسا لنفس الهدف وهو مناقشة نداعيات كورونا.

وتساءل محسن في منشوره تري ايهما يمكن ان ينجح.