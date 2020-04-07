شكرا لمتابعة خبر عن الحرب تشتعل بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي جنوبي يهدد بإغلاق مطار عدن الدولي ومينائها البحري ماذا يحدث : قرارات صادرة عن التحالف بإيقاف قادة ألوية عسكرية في اليمن واحالتهم للتحقيق (أسماء) شاهدوا : الممثلة الكويتية الشهيرة حياة الفهد يهودية في رمضان في مسلسل أم شاؤول (فيديو) نصف مليون مواطن ومواطنة في السعودية يستفيقون على مشاهدة خدمة أمام أعينهم وهم في منازلهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرب تشتعل بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.