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عدن - ياسمين التهامي - على وقع معارك البيضاء قيادات حوثية تخرج عائلاتها فارة إلى صنعاء”أخر المستجدات”

اعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، تحرير مناطق في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي في تصريح لـ “سبتمبر نت” أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية.

جديد اب برس

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وأضاف إن قوات الجيش حررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل تقدمها.

وأوضح العميد الكليبي أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات المليشيا الحوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع المليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.متعلقات هذا وقد علم مراسلنا من مصادر موثوقة أن الرعب يدب في أوساط القيادات الحوثية في البيضاء وبداوء في ترحيل عائلاتهم الى صنعاء