وردنا الان" "اليمن تخسر قائد كبير "التفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - تلقى الجيش اليمني خسارة كبيرة بعد ان اعلن عن وفاة قائد اللواء 315 مدرع مدير مكتب الئيس هادي سابقا العميد الــركــن أحــمــد عــلــي هــادي بعد أداء صلاة الفجر أصيب بذبحة قلبية مفاجئة توفى على أثرها .

ويعد اللواء الركن أحمد علي هادي من الرعيل الأول لكبار ضباط الجيش وآخر القيادات العسكرية البارزة إلى جانب شقيق الفقيد العميد / محمد علي هادي القائد السابق للواء الثاني حرس جمهوري.

جديد اب برس

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وقد نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وفاة العميد الركن أحمد علي هادي، قائد اللواء 315 مدرع الذي وافاه الأجل صباح اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية في محافظة حضرموت.

وقال بيان النعي" لقد خلّد الفقيد تاريخا نضاليا من الوفاء والولاء الوطني وكان مثالا للجندية والقيادة في مختلف المناصب التي شغلها والمهام التي تم تكليفه بها خلال مسيرته العسكرية الحافلة بالمواقف الشجاعة والثابتة".

وأكد البيان أن الفقيد كان أحد القيادات العسكرية التي ساهمت في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما وكان واحدا من أصدق رجالات الوطن المخلصين.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وذويه وجميع محبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى الفقيد باالبيان التالي:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي قيادة المنطقة العسكرية الأولى الى شعبنا وقيادتنا السياسية والعسكرية المناضل العميد الركن احمد علي هادي قائد اللواء 315مدرع بمديرية ثمود شرقي حضرموت والذي وافته المنية فجر يومنا هذا اثر نوبة قلبية .

ويعد الفقيد رحمه الله من خيرة القادة بالمنطقة العسكرية الأولى وله تاريخ عريق في قيادة اللواء 315ومن ابرز القادة الذين لهم دور نضالي كبير ومشهود له بالتفاني في اداء واجبه ويحضى باحترام وحب قيادته وافراده .

وبهذا المصاب الجلل فإننا في قيادة المنطقة العسكرية الأولى نعزي أنفسنا ونتقدم بأحر التعازي لاولاد الفقيد ولأسرته و أقربائه وكل منتسبي اللواء 315مدرع وجميع منتسبي القوات المسلحة.. راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون.