شكرا لقرائتكم خبر عن "عاجل" اللواء مفرح بحيبح يدلي باول تصريح من ارض المعركة ويكشف اخر التطورات شمالي البيضاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" اللواء مفرح بحيبح يدلي باول تصريح من ارض المعركة ويكشف اخر التطورات شمالي البيضاء !

حقق الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

جديد اب برس

Advertisements

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإنقلابية نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء.

وأكد أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بطيران تحالف دعم الشرعية تمكنوا من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسله جبال البياضفي جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء وتمكنت من تدميرها.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تعمل على انتزاع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، حيث انتزعت حتى الان ما يقارب ٥٠ لغمًا.. مشيراً إلى أن العملية العسكرية ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش.

وحول خسائر المليشيات الحوثية، أكد اللواء مفرح، أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات العدو، مؤكداً أن مثلهم قُتلوا يوم أمس بذات الطريقة، ناهيك عن أعداد من الجرحى والخسائر الأخرى الكبيرة في المعدات القتالية.