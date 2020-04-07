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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" قبائل مأرب تطرد قائد كبير في ألوية الحماية الرئاسية من المحافظة " التفاصيل !

حذرت قبائل مأرب شرق اليمن الثلاثاء، ابرز القيادات العسكرية الموالية لعلى محسن من دخول المحافظة , وفقا لما نشرته صحيفة 4 مايو الالكترونية . ونقلت الصحيفة المقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي عن مصادر قبلية أن عددا من مشايخ مراد طلبت من قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، مهران القباطي، مغادرة المحافظة، وانها ابلغته بأنها غير مسؤولة عن حياته في تهديد غير مباشر باستهدافه . جديد اب برس Advertisements واكدت المصادر بان السبب يعود إلى قيام القباطي بإرسال مندوبين عنه إلى قبائل المحافظة لتجنيد ابناء القبائل مقابل مبالغ مغرية لإرسالهم للقتال إلى محافظة ابين.

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