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عدن - ياسمين التهامي - الحالات إلى 200 الف : وزير الصحة السعودي يطلق تصريحات خطيرة عن انفجار "كورونا" خلال أيام في المملكة!

أطلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، تصريحات صادمة عن احتمالية حدوث انفجار هائل للإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسابيع المقبلة. وقال "الربيعة" في خطاب متلفز نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": إن "ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات".

وأضاف الوزير: "من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة". جديد اب برس Advertisements وأردف "الربيعة": "توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولًا إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى". واستدرك الوزير، حديثه بأنه "لاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات". وأكمل "الربيعة"، قائلًا: "شير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعيًا لتقليل الحركة وتقليل الاختلاط وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى". وختم الوزير بأن "الدراسات أشارت إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعًا جدًا؛ حيث أنه الآن 46% من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحقق الهدف المطلوب".

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